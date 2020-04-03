В него вошли овощи, гречка, лекарства и товары медицинского назначения
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ЕЭК утвердила перечень товаров, освобожденных от ввозной таможенной пошлины
Фото ЕЭК

В целях минимизации негативных экономических последствий распространения коронавирусной инфекции COVID-19, недопущения дефицита социально значимых товаров в странах ЕАЭС совет Евразийской экономической комиссии 3 апреля утвердил перечень товаров критического импорта, сообщается на сайте ЕЭК.

«В перечень указанных товаров вошли отдельные сельскохозяйственные и продовольственные товары (картофель, лук, чеснок, капуста, морковь, перец, рожь, рис длиннозерный, гречневая крупа, соки и готовые продукты для детского питания), отдельные готовые лекарственные средства и товары медицинского назначения (эндоскопы, бесконтактные термометры, одноразовые пипетки, передвижные дезинфекционные установки)», - говорится в сообщении.

В их отношении предоставляется тарифная льгота в виде освобождения от ввозных таможенных пошлин при импорте в страны ЕАЭС с 1 апреля по 30 июня включительно.

Помимо этого, расширен список товаров, используемых для производства лекарств, а также товаров медицинского назначения (в него включены термосумки, пленки для герметизации флаконов, медицинские морозильники), ввоз которых с 16 марта по 30 сентября осуществляется беспошлинно при условии подтверждения целевого назначения таких товаров.

Также совет ЕЭК принял решение о временном упрощении порядка использования сертификатов происхождения формы «А», выдаваемых развивающимися и наименее развитыми странами, что позволит на протяжении шести месяцев использовать бумажную или электронную копию сертификатов и не представлять при таможенном декларировании их оригиналы. Как отмечает министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев, «принятая мера позволит оперативно адаптировать применение Единой системы тарифных преференций ЕАЭС к непростым условиям, сложившимся в связи с распространением коронавирусной инфекции, что, несомненно, поддержит преференциальный товарооборот с нуждающимися в экономической помощи странами и упростит процедуру таможенного оформления таких товаров».

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