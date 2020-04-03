Заразившаяся коронавирусом жительница Костаная была в Египте

Заразившаяся коронавирусом жительница Костаная прилетела 23 марта из Египта транзитом через Алматы. Изначально у нее результат теста на инфекцию был отрицательным, сообщил на брифинге заместитель акима Костанайской области Марат Жундубаев.

«На сегодняшний день при обследовании гражданки 1991 года рождения, жительницы города Костанай, находящаяся в карантинном госпитале города Тобол на изоляции, выявлен положительный результат КВИ. Данная гражданка прибыла рейсом Шарм-Эль-Шейх в город Алматы 23 марта, где был выявлен инфицированный пассажир. В связи с этим она и четверо жителей нашей области с этого рейса были обследованы лабораторно на наличие КВИ, результаты на тот момент были отрицательными», - рассказал он.

Они выехали в Костанайскую области на поезде со станции Отар Жамбылской области. А по прибытию были «немедленно» госпитализированы. Также были госпитализированы и все контактные, включая проводников вагона.

«Всего было госпитализировано 12 человек. При госпитализации взяты анализы, результаты которых были отрицательными. При повторном исследовании на 12 день, то есть сегодня, после контакта у данной гражданки выявлен положительный результат КВИ, у остальных контактных – отрицательный. В настоящее время она переведена в инфекционное отделение областной больницы, где будет проходить лечение, состояние больной удовлетворительное», - отметил Жундубаев.

Он также добавил, что с момента объявления в стране режима ЧП в Костанайской области были приняты меры «по недопущению неконтролируемого распространения КВИ». С учетом эпидобстановки, развернуто 1077 коек.

«На сегодняшний день в области госпитализирован 291 человек, из них в провизорных стационарах – 99, в карантинных – 163, на инфекционных койках 29 человек. 16 марта, то есть с момента начала госпитализации, 63 человека было выписано со стационаров после отрицательных результатов на КВИ. Планируется в ближайшее время выписать еще 113 человек. На домашний карантин помещены 2124, прибывших из стран 1Б категории. Поликлиниками проводится их постоянный обзвон и наблюдение», - заключил замакима.