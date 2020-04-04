Трамп уверен, что президентские выборы состоятся по плану

Он также выступает против голосования по почте
Президент США Дональд Трамп уверен, что всеобщие выборы в стране пройдут, как и запланировано, 3 ноября, несмотря на пандемию коронавируса, передает ТАСС.
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