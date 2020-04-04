24 тысячи жителей получат выплату в размере чуть больше 5 тыс. тенге
69 тысяч алмаатинцев получат наборы товаров первой необходимости
Фото Дулата Есназара

Юна Коростелёва, Vласть

69 тысяч жителей Алматы, среди которых инвалиды первой и второй группы, дети-инвалиды до 16 лет, родители, занятые по уходу за ребенком-инвалидом и получатели АСП, получат продуктово-бытовые наборы, сообщает пресс-служба акимата города.

Также 24 тысячи человек из числа инвалидов третьей группы и официально зарегистрированных безработных получат выплату в размере не менее 2 МРП (минимальный расчетный показатель, 1 МРП в 2020 году равен 2651 тенге). До конца апреля из средств бюджета Алматы будут произведены выплаты 18 тысячам участников, инвалидов ВОВ и участникам трудового фронта.

«Тем нуждающимся, которые не охвачены действующими мерами поддержки, оказывается социальная помощь в виде продуктовых наборов (10,5 тыс. тенге) и пакетов санитарно-гигиенических средств (10,5 тыс. тенге) за счет спонсорских средств фонда «Жана Алатау» и партии «Нур Отан». На сегодня такие корзины и наборы уже получили более 4,7 тыс. человек. Среди них одиноко проживающие пенсионеры, обслуживающиеся на дому, граждане из числа получателей АСП на конец 2019 года, не соответствующих новым требованиям 2020 года», – говорится в сообщении.

В акимате отметили, что 6 650 горожан, лишившихся дохода в связи с введением режима ЧП, получили социальную помощь в размере 1 МЗП. На выплату пособия поступило уже 2 247 обращений от предприятий с 7 306 сотрудниками.

Юна Коростелёва
Юна Коростелёва

Репортер Vласти

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