69 тысяч алмаатинцев получат наборы товаров первой необходимости

24 тысячи жителей получат выплату в размере чуть больше 5 тыс. тенге
Юна Коростелёва, Vласть
69 тысяч жителей Алматы, среди которых инвалиды первой и второй группы, дети-инвалиды до 16 лет, родители, занятые по уходу за ребенком-инвалидом и получатели АСП, получат продуктово-бытовые наборы, сообщает пресс-служба акимата города.
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