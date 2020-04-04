Он ехал из Москвы в Алматы
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В Шымкенте COVID-19 подтвержден у водителя грузовика
Фото Дулата Есназара

Коронавирус обнаружен у водителя транзитного транспорта, который следовал через Шымкент, сообщил акимат города.

По его данным, 56-летний мужчина - житель поселка Атакент Махтааральского района Туркестанской области, был госпитализирован накануне.

«Во время следования за рулем грузового автомобиля по маршруту "Москва-Алматы" у него повысилась температура, он обратился за медицинской помощью. Затем экстренно был положен в больницу. Его сын, который продолжил управление грузовой автомашиной, как контактный изолирован в стационар Алматы», - говорится в сообщении акимата.

В Шымкенте подтверждено 13 случаев коронавируса.

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