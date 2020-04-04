В столице на спецсборы призывают пока 100 военнообязанных

Акимат столицы определился с количеством военнообязанных, которых призовут в городе на специальные сборы: на первом этапе их будет всего 100, сообщила пресс-служба городской администрации.

«Аким столицы Алтай Кульгинов подписал постановление о проведении призыва военнообязанных на специальные воинские сборы. На первом этапе призыву подлежат 100 военнообязанных, годных по состоянию здоровья к прохождению специальных сборов. При необходимости количество военнообязанных будет увеличено», - указывается в сообщении.

В акимате планируют отдать приоритет «добровольцам, гражданам, имеющим высшее образование, опыт работы в государственных и коммерческих организациях, а также ранее проходившим воинскую службу».

При этом основными задачами призванных будет «охрана объектов города с выявленными очагами инфекции, решение других задач, возникающих в процессе поддержания режима чрезвычайного положения».

Указ о призыве военнообязанных на специальные сборы на неделе подписал президент Касым-Жомарт Токаев. Акиматы регионов должны самостоятельно определить необходимое им количество призывников.