В Казахстане подтверждено еще шесть случаев коронавируса

В Казахстане вечером в субботу подтверждено еще шесть новых случаев коронавируса: три - в столице, два - в Кызылординской области и один - в Жамбылской области, сообщила пресс-служба Минздрава.

Таким образом, за сегодняшний день в Казахстане выявлено 67 новых случаев коронавируса, это второй самый значительный дневной прирост заболевших за все время эпидемии. За прошлую субботу, 28 марта, в стране было подтверждено сразу 78 случаев коронавируса.

Общее число зарегистрированных случаев в Казахстане выросло до 531, 5 человек скончались, 36 человек выздоровели.

Случаи COVID-19 подтверждены во всех регионах Казахстана. В столице зарегистрировано 219 случаев, в Алматы - 110, в Кызылординской области - 30, в Карагандинской - 27, в Северо-Казахстанской области - 25, в Туркестанской области - 23, в Атырауской области - 22, в Акмолинской области - 20, в Шымкенте - 13, в Жамбылской области - 11, в Алматинской и Актюбинской областях - по 10, в Восточно-Казахстанской области - 4, в Мангистауской области - 3, в Западно-Казахстанской области - 2, в Костанайской и Павлодарской областях - по 1 случаю.