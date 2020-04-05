Россия может сократить суточную добычу нефти на 1 млн баррелей

Россия готова сокращать суточную добычу нефти на 1 млн баррелей в любой новой сделке с другими ключевыми производителями нефти при условии, что США присоединятся к сокращениям, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Президент страны Владимир Путин, который заявил, что сокращение мировой добычи нефти примерно на 10 млн баррелей в день возможно, и страна готова участвовать в этом «на основе партнерства» , не согласится на то, чтобы Россия взяла больше, чем 10% от глобальных сокращений. Идея сократить мировую добычу на 10 млн баррелей была первоначально озвучена президентом США Дональдом Трампом в начале недели, а затем поддержана Путиным на встрече с крупнейшими российскими производителями нефти и правительственные чиновники.

Сокращение российского производства нефти примерно на 1 млн баррелей в день будет составлять около 10% среднесуточной добычи по стране, которая в марте достигла 11,294 млн баррелей. Более широкая коалиция производителей нефти может потребовать больше, и в этом случае Россия может рассмотреть вопрос о сокращении на 1,5 млн баррелей.

Также Bloomberg пишет, что встреча ОПЕК+ с целью попытаться положить конец войне за цены на нефть вряд ли состоится в понедельник, как ожидалось ранее, поскольку Эр-Рияд и Москва вступили в спор, кто виноват в падении цен на нефть. Источник агентства из числа делегатов говорит, что альянсу требуется больше времени для переговоров, и встреча может состояться через несколько дней. Тем не менее, любая потенциальная сделка уже находится под угрозой после встречи Трампа с руководителями нефтяной промышленности США, на которой он не озвучил планы сокращения внутреннего производства, заявив что это свободный рынок.