Среди заразившихся коронавирусом в Жамбылской области – четверо граждан Кыргызстана

В управлении здравоохранения Жамбылской области рассказали подробности 17-ти новых выявленных случаев коронавируса. По данным ведомства, четверо из заразившихся являются гражданами Кыргызстана, перевозивших груз.

«Четверо заболевших являются пассажирами рейса из Индии. Прямо с взлетной полосы все прибывшие на специальных автобусах в сопровождении сотрудников медицинских служб и полиции были госпитализированы в карантинный стационар. По результатам лабораторного исследования коронавирусная инфекция выявлена у четверых пассажиров 1984, 1996, 1998, 2000 г.р.», - сообщили в облздраве.

3 случая выявлены в Кордайском районе: у двоих жителей 1975 и 1982 годов рождения, которые находились в карантинном стационаре как контактировавшие с заболевшей жительницей столицы, и жительница 1999 года рождения, прибывшая поездом Костанай – Алматы 23 марта.

«В связи с усиленными мерами на приграничных пунктах пропуска все граждане, въезжающие в Казахстан, помещаются в карантинный стационар, в том числе водители грузового автотранспорта. В результате были выявлены 10 человек. В их числе 4 граждан Кыргызстана и 6 граждан Казахстана, перевозивших груз из соседнего государства», - добавили в управлении.

Все заболевшие помещены в инфекционный стационар. Ведется работа по выявлению и изоляции контактных лиц, дезинфекционной обработке по месту жительства и пребывания пациентов.

«В связи с регистрацией новых случаев заболевания КВИ принято решение о введении с 6 апреля карантинного режима на территории Кордайского района с особыми условиями хозяйственной деятельности и жизни населения», - подчеркнули в облздраве.

В оперативном штабе госкомиссии по ЧП добавили, что «в связи с усилением мер карантина, на приграничных пунктах пропуска Кордайского района все граждане, въезжающие в Казахстан, помещаются в карантинный стационар».