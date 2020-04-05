5-летний ребенок заразился коронавирусом в Туркестанской области

«Опасная инфекция выявлена у ребенка 2015 года, заразившегося от своей матери, которая находилась в тесном контакте с заболевшей женщиной, прибывшей на поезде из Нур-Султана», - сообщили в облздраве.

Также коронавирусная инфекция выявлена в ходе скринингового обследования у жителя Жетысайского района 1984 года рождения.

В управлении здравоохранения отметили, что в настоящее время пациенты изолированы и получают лечение. Принимаются меры по выявлению и изоляции граждан, кто был в контакте заболевшими.

В общей сложности в регионе зарегистрировано 25 случаев заражения коронавирусом, из них 13 случаев в Жетысайском районе, 4 – в Мактааральском районе, 2 – в городе Кентау, 2 – в Арыси, 2 в Сайрамском районе, по одному случаю – в Ордабасинском и Сарыагашском районах.