С увеличением расходов бюджета 2025-2027 годов согласился мажилис

«В закон “О республиканском бюджете на 2025-2027 годы” сенат внес 135 поправок на общую сумму 118,8 млрд тенге, в том числе в 2025 году – 60 млрд тенге, в 2026 году – 38,5 млрд тенге, в 2027 году – 20,3 млрд тенге», - сказала депутат мажилиса Еркин Абиль.

По его словам, расходы направлены на поддержку регионов, в частности для реализации программы «Ауыл – ел бесігі», развитие транспортной инфраструктуры, водоснабжение и водоотведение, развитие газотранспортной системы и так далее.

Напомним, поступления бюджета на 2025 год определены в размере 21,7 трлн тенге с увеличением к плану этого года на 1,2 трлн тенге. Дефицит в 2025 году прогнозируется на уровне 2,7% к ВВП, со снижением до 1,9% к ВВП к 2027 году. Расходы бюджета с учетом поступлений и дефицита на 2025 год планируются с увеличением на 1,7 трлн тенге по сравнению с предыдущим годом и составят 25,8 трлн тенге. На социальную сферу в 2025 году планируется направить 9,8 трлн тенге с ростом к этому году на 871 млрд тенге. А расходы республиканского бюджета на развитие туризма и спорта в 2025 году запланированы в объеме 141 млрд тенге, на культуру и информацию – 165 млрд тенге. В следующем году на поддержку регионов за счет республиканского бюджета будет выделено 7,5 трлн тенге, с увеличением на 452 млрд тенге. На поддержку развития реального сектора экономики предусмотрено 2,1 трлн тенге, на развития АПК – 635 млрд тенге с ростом на 30%. Расходы силовых структур на 2025 год планируются в объеме 2,7 трлн тенге с увеличением на 111 млрд тенге.