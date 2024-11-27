У госорганов до сих пор нет данных о точном количестве бездомных животных, заявила депутат Дементьева

Депутат мажилиса от фракции Amanat Наталья Дементьева в своем депутатском запросе к премьер-министру заявила о нехватке мест для временного размещения бездомных животных по стране, а также – об отсутствии данных о точном их количестве.

Депутат напомнила, что закон об ответственном обращении с животными был принят в 2021 году после того, как президент обратил внимание на проблему бродячих собак.

В ходе обсуждения законопроекта депутаты спрашивали задавали вопросы о том, проведены ли необходимые расчеты для открытия приютов, стерилизации, вакцинации и передержки животных, под силу ли местным исполнительным органам и бюджетам провести эту работу и каковы требования к приютам и нормативы по тарифам на одного животного.

«Правительство уверяло нас, что все учтено и все необходимые подзаконные акты уже готовы. Осталось принять закон и проблема будет решена. Однако в результате необходимые регламентирующие документы были приняты с огромной задержкой, многие вопросы до сих пор остаются неурегулированными», – пишет в своем запросе Дементьева.

«Как итог, на сегодняшний день в стране функционируют только 77 пунктов временного содержания животных с общей вместимостью примерно 3500 голов. На один такой пункт приходится от 10 до 50 голов в среднем. В 9 регионах такие пункты отсутствуют вообще. Помимо этого действуют 55 частных приютов для животных и всего 1 государственный приют в городе Астана», - также приводит данные она.

Дементьева подчеркивает, что при этом у госорганов нет сведений о точном количестве бродячих животных, об эффективном использовании бюджетных средств на вакцинацию и стерилизацию и о результатах чипирования. При этом даже в случае наличия чипа у животного, при его считывании можно получить только информацию о дате чипирования, имя животного и есть ли у него хозяин.

Депутат отмечает, что в действующей единой электронной базе TABAN также нет полных данных, что не позволяет увидеть полную картину с бродячими животными в Казахстане.

Дементьева считает, что полные данные, которые необходимо учитывать для принятия решений, должны включать: индекс чипированных, кастрированных, стерилизованных и вакцинированных животных, индекс учета владельческих животных, состава приютов, индекс соблюдения порядка ценообразования, нарушений законодательства об ответственном обращении с животными и индекс общественной безопасности и учета заболеваний животных.

Депутат в своем запросе просит премьер-министра поручить госорганам предоставить информацию о наличии во всех регионах лицензированных информационных программ по учету животных, провести работу по интеграции всех систем в общую базу данных в кратчайшие сроки, а также – провести анализ эффективности использования бюджетных средств, выделенных на цели по работе с бездомными животными, и разработать четкие механизмы контроля использования бюджетных средств.