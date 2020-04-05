В Шымкенте скончался пациент с коронавирусом, сообщает Минздрав.

Умерший – 1964 года рождения. Других подробностей ведомство не приводит.

Это шестой летальный случай в Казахстане на данный момент.

Число подтвержденных случаев в стране – 551. В Шымкенте – 13.