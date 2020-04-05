Главная Новости #Коронавирус В Шымкенте скончался пациент с коронавирусом Это шестой летальный случай в стране 2020-04-05 12:07:00 2401 ФОТО ДУЛАТА ЕСНАЗАРА Твитнуть Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться В Шымкенте скончался пациент с коронавирусом, сообщает Минздрав. Умерший – 1964 года рождения. Других подробностей ведомство не приводит. Это шестой летальный случай в Казахстане на данный момент. Число подтвержденных случаев в стране – 551. В Шымкенте – 13. Понравилась новость, поделитесь с друзьями: Твитнуть Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Свежее из этой рубрики Состояние подростка с COVID-19 в Семее оценивается как средней степени тяжести Новости За неделю темпы распространения коронавируса в Казахстане снизились на 40% – Минздрав Новости 5-летний ребенок заразился коронавирусом в Туркестанской области Среди заразившихся коронавирусом в Жамбылской области – четверо граждан Кыргызстана Новости Число подтвержденных случаев COVID-19 в Казахстане превысило 550 Новости Россия может сократить суточную добычу нефти на 1 млн баррелей Тысячи военных направят в американские штаты для помощи в борьбе с коронавирусом Новости Количество погибших в мире от коронавируса превысило 64 тыс. человек Новости В столице запустили Республиканский центр интенсивной терапии Просматриваемые Новости 01.04.2020 Порядок получения социальных выплат в период ЧП упростили в Минтруда Новости 02.04.2020 Военнообязанных Казахстана призвали на специальные сборы Новости 29.03.2020 Карантин объявлен еще в пяти городах Казахстана Новости 01.04.2020 В столице взяты на карантин 15 подъездов жилых домов Новости 31.03.2020 Самозанятые и работавшие неофициально тоже смогут получать соцвыплаты по потере дохода Новости 31.03.2020 На 10% проиндексируют пенсии и пособия в Казахстане