Это шестой летальный случай в стране
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В Шымкенте скончался пациент с коронавирусом
ФОТО ДУЛАТА ЕСНАЗАРА

В Шымкенте скончался пациент с коронавирусом, сообщает Минздрав.

Умерший – 1964 года рождения. Других подробностей ведомство не приводит.

Это шестой летальный случай в Казахстане на данный момент.

Число подтвержденных случаев в стране – 551. В Шымкенте – 13.

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