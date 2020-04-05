Трое пациентов с коронавирусом в Карагандинской области находятся в реанимации

Четыре новых случая заболевания коронавирусной инфекцией в Карагандинской области – это контактные с ранее умершим пациентом, который занимался самолечением. Всего же на данный момент в регионе зафиксирован 31 случай заражения, причем трое пациентов находятся в реанимации.

«COVID-19 выявили 5 апреля еще у четырех человек из числа близких контактов умершего больного. Все пациенты госпитализированы в инфекционные боксы. В Карагандинской области лабораторно подтвержден 31 случай коронавирусной инфекции, в том числе один летальный исход. Трое больных находятся в реанимации», - цитирует в воскресенье руководителя управления здравоохранения Карагандинской области Ержана Нурлыбаева пресс-служба акимата региона.

Здесь также сообщили, что всего на круглосуточном наблюдении на сегодня находятся 824 человека. Это граждане, вернувшиеся из стран категории 1А и 1Б (Италия, Франция, Испания, Иран, Германия, Индия, Таиланд, Малайзия, ОАЭ, Шри-Ланка, Египет) или контактировавшие с условно зараженными лицами. На домашнем карантине находятся 1 339 человек.

«В Караганде и Темиртау работают отдельные пульмонологические госпитали, предназначенные для лечения пациентов с подозрением на пневмонию, с признаками ОРВИ. Это сделано для разделения больных, чтобы оградить остальных от возможных рисков заражения коронавирусной инфекцией», - пояснил Нурлыбаев.

Всего к работе по борьбе с коронавирусом привлечено 690 медработников. Кроме того, будет дополнительно задействовано еще 1 125 в случае максимальной загрузки стационаров, а также 6 врачей и 12 единиц среднего медперсонала из военных лазаретов, 40 специалистов – за счёт временной приостановки работы детских санаториев.