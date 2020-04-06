КФГД снизил максимальные ставки вознаграждения по несрочным и краткосрочным депозитам на май

Казахстанский фонд гарантирования депозитов утвердил максимальные рекомендуемые ставки по депозитам в тенге на май, пересмотрев их по отдельным группам депозитов с учетом изменения базовой ставки.

«В связи с внеочередным решением Национального банка Казахстана о снижении с 6 апреля базовой ставки с 12% до 9,5% КФГД снизил максимальные ставки вознаграждения по несрочным и краткосрочным депозитам, которые вводятся в действие с 1 мая 2020 года», - говорится в сообщении КФГД.

Изменение базовой ставки коснулось только максимальных ставок на май, ставки на апрель остались прежними. При этом для недопущения резкого снижения доходности краткосрочных вкладов и перехода в ближайшей перспективе к плавному понижению ставок по данной группе депозитов, фонд повысил спреды к пониженной базовой ставке.

«Прежние максимальные ставки были установлены в марте и апреле с учетом повышения размера базовой ставки. Изменение максимальных ставок стало своевременной мерой для защиты интересов вкладчиков в условиях сложившейся ситуации на мировом и внутреннем рынках», - отмечают в фонде гарантирования депозитов.

Максимальная ставка вознаграждения по несрочным депозитам в тенге составит 12,0%. Ставки по срочным депозитам на 3 и 6 месяцев с пополнением составят 12,0%, без пополнения – 12,5%. Ставки по сберегательным депозитам на аналогичные сроки составят 13,0% с пополнением и 13,5% без пополнения. Ставки по долгосрочным вкладам на май 2020 года не изменились, за исключением сберегательных депозитов без пополнения, которые снизились до 14,7% и 14,8%.