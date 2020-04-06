Назначены новые заместители акима Кызылординской области

Должности заняли Серик Сулейменов и Серик Ахметов.

54-летний Сулейменов, выпускник КазГУ им. Кирова, уже работал замакима Кызыординской области до апреля прошлого года. В последний год возглавлял комитет атомного и энергетического надзора Минэнерго.

59-летний Ахметов, выпускник КарГУ им. Букетова, в разные годы работал в администрации президента, партии власти "Нур Отан", был вице-министром труда и социальной защиты населения, заведовал секретариатом государственного секретаря.

28 марта Кызылординскую область возглавила Гульшара Абдыкаликова. Прежний аким Куанышбек Искаков подозревается в мошенничестве, он помещен под домашний арест.