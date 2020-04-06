Число случаев коронавируса в Казахстане превысило 600

В Карагандинской области выявлено 16 новых случаев, два случая в Мангистауской области, по одному - в Восточно-Казахстанской и Жамбылской областях.

Случаи COVID-19 подтверждены во всех регионах Казахстана. В столице зарегистрировано 219 случаев, в Алматы - 116, в Карагандинской области - 48, в Кызылординской - 37, в Атырауской и Жамбылской областях - по 29, в Туркестанской области - 28, в Северо-Казахстанской области - 25, в Акмолинской области - 23, в Шымкенте - 14, в Актюбинской области - 11, в Алматинской области - 10, в Восточно-Казахстанской области - 6, в Мангистауской области - 5, в Западно-Казахстанской области - 2, в Костанайской и Павлодарской областях - по 1 случаю.