Коронавирус в Жамбылской области выявлен у 6 жителей Кордайского района

В Жамбылской области сегодня выявлены 6 новых случаев COVID-2019. Все они - в Кордайском районе.

«Заболевшие являются жителями Кордайского района 1958, 1963, 1968, 1971, 1988 и 2001 г.р. По предварительным данным, источником заражения стала ранее выявленная 30-летняя жительница г. Нур-Султан, которая прибыла в Кордайский район 17 марта на похороны близкого родственника», - говорится в сообщении на сайте оперативной информации по COVID-2019.

Ведется работа по выявлению контактных лиц, помещению их в карантинный стационар, отбору материалов для лабораторного исследования.

Санитарно-эпидемическими службами в очагах по месту жительства и пребывания заболевших проводится дезинфекционная обработка.