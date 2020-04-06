В США число заболевших коронавирусом превысило 350 тысяч, умерших от его последствий - 10 тысяч

В Великобритании число заболевших коронавирусом достигло 51 608 человек, а скончавшихся от последствий болезни - 5 373, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. При этом в стране впервые за неделю снизилось число новых случаев и смертей от COVID-19.

Такое же снижение третий день отмечается в Испании и Италии - двух наиболее пострадавших от пандемии коронавируса европейских странах. Прирост новых случаев в обеих государствах замедляется, но власти стран не спешат делать однозначный вывод о прохождении пика эпидемии.

В Испании число зарегистрированных случаев коронавируса в понедельник достигло 135 тысяч, скончались 13 169 человек. В Италии подтверждено 132,5 тыс. случаев заболевания COVID-19 и 16 523 случая смерти от его последствий.

В Иране снижение прироста новых случаев фиксируется четвертый день подряд, оставаясь тем не менее в диапазоне 2-3 тысяч ежедневно. Общее число заболевших в понедельник достигло 60 тысяч человек, скончались в исламской республике, по официальным данным, 3 739 человек.

В соседней Турции темпы ежедневного прироста пока остаются высокими. Число заболевших в стране превысило 30 тысяч человек, в республике зафиксировано 649 смертей от последствий COVID-19.

Мировым лидером по числу заболевших остаются США, где подтверждено уже свыше 350 тыс. случаев коронавируса, а число скончавшихся от него превысило 10 тысяч.

В штате Нью-Йорк, главном очаге эпидемии в США, накануне впервые снизилось число смертей за сутки от коронавируса, но губернатор Эндрю Куомо отметил, что о прохождении пика говорить пока нельзя - для этого снижение должно стать устойчивым.

В целом в мире к этому моменту зарегистрировано 1,32 млн. случаев коронавируса, скончались 72 711 человек, полностью выздоровели свыше 275 тыс. человек.

В Казахстане к этому моменту официально подтвержден 651 случай COVID-19, 6 человек скончались, 46 человек выздоровели.