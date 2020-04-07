В Китае за сутки не зарегистрировано ни одного смертельного случая от COVID-19

В материковой части Китая за минувшее сутки ни один человек не умер от коронавируса, и это впервые с января, сообщает РИА Новости . При этом выявлено 32 новых случая заражения, все они завозные.

Сейчас в Китае выявлено 983 ввозных случая COVID-19, все еще болеют 698 человек, 21 находится в тяжелом состоянии, 285 человек выздоровели.

Что касается бессимптомных случаев болезни, данные о которых власти начали публиковать с 1 апреля, за последние сутки их было выявлено 30, из них 9 – ввозные. При этом 2 случая были переквалифицированы из бессимптомных в подтвержденные. Также за минувшие сутки из карантина выпущены 42 человека, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под медицинским наблюдением остаются еще 1033 пациента без симптомов.

В провинции Хубэй, очаге эпидемии, за минувшие сутки не было выявлено ни одно случая заражения, и ни одного летального случая, а из больниц выписали 59 человек, все – в городе Ухань. С начала эпидемии в провинции выявили 67 803 случая заражения, из них 50 008 пришлось на Ухань. 64 073 человека выздоровели, 3212 – скончались (2571 – в Ухане). Сейчас в провинции все еще болеют 518 человек, в основном больные в Ухане – 515 человек. 184 находятся в тяжелом состоянии (181 – в Ухане).

«Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 81 740 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 1242 человека (211 человек находятся в тяжелом состоянии), 77 167 человек выписаны из больниц, 3331 скончался», - приводит госкомитет КНР статистику.

О вспышке коронавируса власти Китая заявили 31 декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила пандемию нового коронавируса в мире. 29 марта Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР заявил, что распространение эпидемии в стране в целом остановлено.