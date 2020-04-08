Число случаев COVID-19 в Казахстане превысило 700

В Кызылординской области зарегистрировано 3 новых случая, а Атырауской области – 4.

Таким образом, число случаев в Кызылординской области достигло 69, в Атырауской – 36.

По данным оперативного штаба государственной комиссии, все 3 новых случая в Кызылординской области зарегистрированы в Сырдарьинском районе. Это контактные с ранее заболевшим, они находились в карантинном стационаре.

«В настоящее время состояние больных удовлетворительное. В соответствии с утвержденным протоколом проводится соответствующее лечение», - сообщает оперштаб.

Таким образом, в Сырдарьинском районе число случаев коронавируса увеличилось до 4. В Кызылорда – 9 случаев, в Жанакорганском районе – 16, в Кармакшинском район – 4, в Шиели – 35, в Аральском районе – 1 случай.

Из вновь выявленных случаев в Атырауской области 3 зарегистрировано в Атырау и 1 в Жылыойском районе. Заболевшие также были госпитализированы в карантинный стационар в связи с контактом с ранее инфицированным, у них были взяты лабораторные анализы, которые и подтвердили диагноз COVID-19. Их состояние также удовлетворительное.

Из общего числа подтвержденных случаев на данный момент в столице – 222, в Алматы – 119, в Карагандинской области – 55, в Жамбылской области – 45, в Акмолинской области – 42, в Туркестанской области – 33, в Северо-Казахстанской области – 25, в Шымкенте – 20, в Актюбинской области – 11, в Алматинской области – 10, в Восточно-Казахстанской области – 6, случаев, в Мангистауской области – 5 случаев, в Западно-Казахстанской области – 2, по одному случаю – в Павлодарской и Костанайской областях.