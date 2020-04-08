Президент назначил спецпредставителя на «Байконуре»

Серик Сулейменов, который два дня назад был назначен на пост заместителя акима Кызылординской области, в среду получил должность спецпредставителя президента на комплексе «Байконур». Такое распоряжение подписал Касым-Жомарт Токаев, сообщает сайт Акорды.

«Распоряжением Главы государства Сулейменов Серик Жусипович назначен специальным представителем Президента Республики Казахстан на комплексе «Байконур», - сообщается на сайте Акорды в среду.

54-летний Сулейменов по образованию математик и правовед. В различные годы возглавлял юридическую службу АО «Казкоммерцбанк», был гендиректором АО «Государственный накопительный пенсионный фонд», вице-министром труда и социальной защиты, заместителем председателя правления АО «Темирбанк». С 2003 по 2014 годы возглавлял АО «Коммунальные системы Казахстана», был председателем правления АО «Мангыстауская распределительная электросетевая компания», экспертом Администрации Президента РК, главный инспектором канцелярии премьер-министра, председателем правления, а затем председателем совета директоров АО «Кызылординская распределительная электросетевая компания». С октября 2015 года по 1 апреля 2019 года был заместителем акима Кызылординской области, курировал вопросы строительства, энергетики, ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, ЧС и гражданской обороны, после чего возглавил комитет атомного и энергетического надзора министерства энергетики. 4 апреля 2020 года вновь вернулся на пост замакима Кызылординской области.