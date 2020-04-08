​ВТО ожидает сжатия мировой торговли на 13-32% в 2020 году

Пандемия коронавируса может вызвать крупнейший коллапс международных торговых потоков со времён окончания Второй мировой войны. Оптимистичный сценарий Всемирной торговой ассоциации предполагает сокращение мировой торговли на 13% в 2020 году, а пессимистичный – падение на 32%, сообщает Bloomberg.

В следующем же году, согласно оптимистичному сценарию, торговля может возрасти на 21% (при 13% снижении в 2020), а пессимистичному – 24% (при 32% падении).

Что касается мирового ВВП, то при лучшем развитии событий он просядет на 2,5% в этом году и вырастет на 7,4% в 2021, тогда как при худшем он рухнет на 8,8%, а в 2021 компенсирует этот результат лишь 5,9% увеличением.

«Эти цифры ужасны – от них никуда не деться», – заявил генеральный директор ВТО Роберто Азеведо. «Но быстрое и интенсивное восстановление вполне возможно. Решения, принятые сейчас, определят будущие темпы восстановления и перспективы глобального роста».

Практически все регионы будут испытывать двузначное сокращение объемов торговли в 2020 году, причем экспорт из Северной Америки и Азии пострадает больше всего, полагают в ВТО. Согласно отчету организации, торговля будет более резко падать в отраслях, характеризующихся сложной системой создания стоимости, связанные с производством электроники и автомобильной продукции.

Сильный отскок будет возможен только в том случае, если предприятия и потребители воспримут эту пандемию как временный, одноразовый шок. «В этом случае расходы на инвестиционные товары и товары длительного пользования могут возобновиться на уровне, близком к предыдущим, как только кризис утихнет», – считают представители ВТО. «С другой стороны, если вспышка будет продолжительной и нынешняя неопределенность станет перманентной, домохозяйства и бизнес, скорее всего, будут действовать более осторожно».

Прогноз ВТО подчёркивает тот факт, что мир переживает уникальный медицинский и экономический кризис, аналогов которому не наблюдалось по крайней мере в течение жизни одного поколения людей. Во всем мире более 80 тыс. человек скончались от Covid-19, и число глобальных случаев заболевания скоро превысит 1,5 млн.

Кризис в области здравоохранения вынудил крупнейшие экономики мира обязать своих граждан оставаться дома, что предполагает закрытие розничных магазинов, фабрик и других сервисных предприятий в целях борьбы с распространением вируса. Меры по спасению жизни спровоцировали одновременное обрушение спроса и предложения, который привел к массовой безработице, разрыву глобальных производственных и логистических цепочек, снижению потребления розничных товаров, туристических и гостиничных услуг.