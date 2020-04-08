Еврокомиссия рекомендует странам ЕС продлить ограничения на поездки до 15 мая

Еврокомиссия (ЕК) рекомендует странам - членам Евросоюза продлить ограничение на поездки граждан внутри Шенгенской зоны до 15 мая на фоне пандемии коронавируса. Об этом говорится в заявлении ЕК, распространенном в среду в Брюсселе, передает ТАСС .

"Сегодня Еврокомиссия предложила государствам - членам Шенгенского соглашения и ассоциированным странам продлить временное ограничение на несущественные поездки в ЕС до 15 мая", - отмечается в нем.

Европейские страны начали массово ограничивать авиасообщение во второй половине марта, после резкого ускорения пандемии коронавируса. Сейчас авиасообщение прервано практически по всему миру, страны, за редким исключением, не принимают иностранных граждан, а внутри множества государства действуют жесткие карантинные меры.

В настоящее время в мире зарегистрировано около 1,46 млн. случаев коронавируса, 83,7 тыс. человек скончались от его последствий, а 313 тыс. человек выздоровели.

Европа в конце февраля и марте стала эпицентром пандемии. В четырех странах - Испании, Италии, Франция и Германии число заболевших COVID-19 превышает 100 тысяч человек в каждой.