Airbus существенно сократит производство самолетов

Европейская авиастроительная компания Airbus объявила в среду о планах сократить производство реактивных самолетов, так как эпидемия коронавируса спровоцировала худший промышленный кризис в авиации и резко сократила поставки, сообщает «Коммерсантъ» .

В частности, не треть будет сокращен выпуск самого продаваемого узкофюзеляжного семейства самолетов А320 – до 40 самолетов в месяц. Производство более крупных широкофюзеляжных реактивных самолетов А350 сократится примерно на 40% – до 6 самолетов в месяц, А330 будет сокращено более чем на 40% – до 2 самолетов в месяц.

«У нас есть много просьб об отсрочках на 2020 год, а иногда и на 2021 год. Вот почему мы снижаем темпы производства», - объяснил главный исполнительный директор Airbus Гийом Фори.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что производство может быть сокращено вдвое на 3-6 месяцев, а производитель уже обратился к поставщикам с просьбой замедлить поставки на заводы Airbus на 40% по отношению к обычному графику, в соответствии с которым компания выпускала 36 самолетов в месяц. До начала пандемии Airbus планировала увеличить производство A320 в 2021 году до 63 в месяц.