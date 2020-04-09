32 новых случая заражения коронавирусом выявлено в Казахстане

Больше всего новых случаев выявлено в Акмолинской области – 13. В Алматы выявлен 1 новый случай, в Кызылординской области – 7, в Западно-Казахстанской области – 2, в Атырауской области – 3 случая, в Карагандинской области – 2, в Шымкенте – 4.

Общее число подтвержденных случаев в стране выросло до 759, из них в столице – 223 случая, в Алматы – 120 случаев, в Кызылординской области – 92 случая, в Карагандинской области – 57 случаев, в Акмолинской области – 56, в Жамбылской области – 45, в Атырауской области – 39, в Туркестанской области – 34 случая, в Шымкенте – 27, в Северо-Казахстанской области – 25, в Актюбинской области – 11 случаев, в Алматинской области – 10 случаев, в Восточно-Казахстанской области – 6, в Мангистауской области – 6, в Западно-Казахстанской области – 4, в Костанайской области – 3 и в Павлодарской области – 1.

По данным оперативного штаба, в Шымкенте, Атырауской и Карагандинской областях все новые случаи – это контактные лица с ранее заболевшими. Все они находились в карантинном стационаре. В Кызылординской области 5 случаев зарегистрированы в Шиелийском районе, 1 случай в Сырдарьинском районе и 1 случай в городе Кызылорда. Заболевшие из районов также контактировали с ранее инфицированным. У пациента из Кызылорды анализы на COVID-19 были взяты в связи с симптомами ОРВИ. Состояние у всех – удовлетворительное.

Что касается новых случаев в Акмолинской области, то все пациенты – «получатели специальных социальных услуг», состоявшие «в близком или потенциальном контакте» с мужчиной, который скончался 2 апреля. Самой пожилой пациентке – 99 лет.

«Ранее материал на анализы был взят у всех получателей услуг и сотрудников (всего выявлено 216 контактных лиц). У 34 человек из данного очага подтвердился положительный результат COVID-19, в том числе у сотрудницы Центра 1963 г.р.», - сообщили в штабе.

В Западно-Казахстанской области коронавирусная инфекция выявлена у граждан Республики Узбекистан, занимающихся международной грузоперевозкой. Они прибыли из России, и при прохождении санитарно-карантинного контроля у одного из них была зафиксирована повышенная температура тела. Оба были доставлены в провизорный стационар, где у них взяли анализы на коронавирусную инфекцию. По результатам исследования ПЦР был уточнен диагноз COVID-19. В настоящее время состояние больных удовлетворительное, они находятся в областной инфекционной больнице. Все контактные с ними лица также изолированы и взяты под медицинское наблюдение.