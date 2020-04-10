У скончавшейся от коронавируса в Алматы пациентки был ряд хронических заболеваний – горздрав

Скончавшаяся от коронавирусной инфекции пациентка в Алматы имела несколько хронических заболеваний, сообщил на брифинге руководитель управления общественного здоровья города Тлеухан Абилдаев. Положительный анализ на наличие вируса у нее был выявлен 16 марта, она была одной из контактных первых заболевших.

«Вчера в 23:50 в Алматы зафиксирован летальный исход пациентки, находящейся в крайне тяжелом состоянии на ИВЛ. Пациентка из числа контактных, положительный анализ у нее был выявлен 16 марта. В связи с сопутствующими заболеваниями, а именно с хронической обструктивной болезнью легких, хронической сердечной недостаточностью и ишемической болезнью сердца, стенокардией, артериальной гипертензией, она была помещена в отделение реанимации и интенсивной терапии 18 марта», - рассказал Абилдаев.

По его словам, несмотря на проводимую интенсивную терапию, состояние пациентки «прогрессивно ухудшалось с развитием полиорганной недостаточности – дыхательной, сердечнососудистой».

«9 апреля на фоне прогрессирования сопутствующих заболеваний в 23:20 произошла остановка кровообращения. Проводимые реанимационные мероприятия в течение 30 минут безуспешны, в 23:50 констатирована биологическая смерть. Основной диагноз: коронавирусная инфекция COVID-19, подтвержденный случай. Двусторонняя полисегментарная пневмония, тяжелое течение. Двусторонний плеврит. Отек легких, синдром Лайелла», - сказал он.

По словам Абилдаева, она была госпитализирована как близкая контактная с одним из первых заболевших, поступивших в больницу 13 марта, и уже в стационаре у нее был выявлен коронавирус.

«Своевременно начато лечение согласно протоколу. Но, к сожалению, у нас произошел такой исход, этому способствовали сопутствующие заболевания, у нее была аллергия на многие антибиотики, которые назначаются при полисегментарной пневмонии», - отметил Абилдаев.

Все контактные с этой женщиной были в первые же дни госпитализированы, среди них не выявлено тяжелых случаев, некоторые контактные уже выздоровели и выписаны. При этом он не уточнил, какое именно количество контактных с ней лиц было госпитализировано с КВИ.

Что касается нового случая заражения коронавирусом, выявленном сегодня, – это женщина 1967 года рождения из числа контактных лиц. Ее состояние оценивается как средней тяжести из-за развившейся пневмонии.

Всего в Алматы с подтвержденным диагнозом COVID-19 в инфекционных стационарах находятся 96 пациентов, в том числе 4 детей. Состояние 72 инфицированных удовлетворительное, у 19 больных – средней степени тяжести, 4 находятся в тяжелом состоянии, 1 – в крайне тяжелом. С выздоровлением были выписаны и помещены на домашний карантин 36 человек. В провизорных центрах находятся 250 человек, из них 29 детей, на карантинной изоляции – 384 человека, на домашней – 5 306 человек.