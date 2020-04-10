Токаев поручил за три дня решить вопрос дистанционного получения населением платежных карт

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании государственной комиссии по чрезвычайному положению поручил в трехдневный срок решить вопрос дистанционного получения гражданами платежных карт. При этом он признал недостаточную готовность механизма предоставления соцпомощи, сообщается на сайте Акорды.

«Большая работа ведется по поддержке граждан, оставшимся без дохода. Им назначена социальная выплата в размере 42 500 тенге на период ЧП. За выплатой соцпособия уже обратилось 1,7 миллиона граждан, абсолютное большинство из них в электронном виде. В то же время приходится констатировать недостаточную готовность механизма предоставления социальной помощи. Оперативные решения ведомства начали принимать «на ходу» после моего персонального вмешательства», - заявил президент.

По словам Токаева, разъяснительная работа со стороны госорганов» также показала свою недостаточную эффективность», что «повлекло за собой разночтение, недопонимание среди граждан, неразбериху на местах».

«Подвергая себя риску, людям приходилось стоять в очередях в банках для открытия счета или оплаты ЕСП (единого социального платежа), - отметил глава государства. - Поэтому правительству в срочном порядке следует разработать пошаговый механизм и тиражировать его во всех СМИ и социальных сетях, чтобы каждый гражданин, не выходя из дома, мог получить помощь от государства».

Также он констатировал, что одним из «самых острых» вопросов является вопрос получения платежных карт .

«Неготовой оказалась не только техническая инфраструктура, но и нормативная среда, бизнес-процессы госорганов. Под различными предлогами упрощенный выпуск карт затягивается. А ведь это реальный шанс внедрить безналичный расчет, снизить объем теневых платежей! Поручаю в трехдневный срок решить вопрос дистанционного получения платежных карт», - сказал Токаев.

Президент подчеркнул: граждане должны понимать, что помощь предоставляется тем, кто действительно испытывает финансовые затруднения в связи с введением режима ЧП, «поэтому следует пресекать необоснованное получение данной поддержки лицами с достаточным уровнем доходов».

«Аферистов, непорядочных людей нужно ставить на место, подвергать общественному порицанию», - призвал Токаев.