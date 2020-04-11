Карантин в Италии продлили до 3 мая

Карантин и ограничительные меры, введенные в Италии в целях сдерживания пандемии коронавируса, будут сохраняться до 3 мая, объявил в пятницу премьер-министр Джузеппе Конте на пресс-конференции, передает ТАСС.

"Мы продлим ограничительные меры до 3 мая. Это решение непростое, но необходимое. Если мы сдадимся сейчас, есть угроза, что все начнется сначала", - сказал Конте.

При этом он допустил, что работа предприятий, закрытых из-за карантина, может возобновиться ранее этого срока. "Мы надеемся с 3 мая начать постепенное возобновление производственной и коммерческой деятельности. Если раньше сложатся условия, мы предпримем все, чтобы гарантировать возобновление производственной деятельности", - сказал Конте.

Вспышка коронавируса в Италии началась во второй половине февраля и осложнилась тем, что медики не смогли установить нулевого пациента, с которого началось заражение. Вспышка очень быстро перешла в эпидемию и постепенно распространилась на все европейские страны. В начале марта ВОЗ признала Европу эпицентром распространения коронавируса в мире.

В Италии к этому моменту зарегистрировано 147,6 тыс. случаев коронавируса (третий результат в мире после США и Испании), умерло 18,8 тыс. человек (первое место в мире), полностью выздоровели 30,5 тыс. человек.

Карантинные и ограничительные меры в северных провинциях Италии начали вводить в конце февраля, постепенно распространив его на всю страну и ужесточив. В последнюю неделю Италия фиксирует спад числа новых заболевщих и постепенное снижение смертельных случаев коронавируса. Специалисты полагают, что пик эпидемии в стране пройден.