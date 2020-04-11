США вышли на первое место в мире по числу жертв коронавируса

Соединенные Штаты обошли Италию и стали первыми в мире не только по числу зараженных коронавирусом, но и смертельных случаев от него, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

К этому моменту в США коронавирус выявлен у более чем 506 тыс. человек - это почти треть всех заболевших в мире. Скончалось в стране 19 666 человек, выздоровели 28 210 человек.

Наиболее пострадавшими от распространения вируса штатами являются Нью-Йорк (170,5 тыс. заболевших и 7,8 тыс. умерших), Нью-Джерси (54,6 тыс. заболевших и 1,9 тыс. умерших), Мичиган (22,6 тыс. заболевших и 1,3 тыс. умерших), Калифорния (21,4 тыс. заболевших, 624 случая смерти) и Массачусетс (21 тыс. заболевших, 599 случаев смерти).

Ранее эксперты прогнозировали, что в США от коронавируса может умереть от 100 до 225 тысяс человек. Накануне президент Дональд Трамп заявил, что цифра "будет существенно меньше 100 тысяч", но не сказал, на чьи прогнозы он ориентируется.

В США очень долго широко не проводилось тестирование, которое было платным, а самих тестов в отдельных штатах было очень мало. Это могло вызвать задержку в начале борьбы с распространением COVID-19.