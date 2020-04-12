В Павлодарской области вводят карантин

С полуночи 13 апреля в Павлодарской области вводят режим карантина, сообщает Павлодар-онлайн . Выезд и въезд на территорию области, городов, районов и сельских зон будет запрещен, за исключением лиц, нуждающихся в медицинской помощи, находившихся на лечении в карантинных или провизорных стационарах, задействованных в проведении весенне-полевых работ, природоохранных, ветеринарных, сельскохозяйственных мероприятий, деятельности объектов связи или в случае смерти близких.

В области приостановят деятельность аэропортов, железнодорожных вокзалов, автовокзалов и автостанций, междугороднее и межрайонное автобусные сообщения будут закрыты. Общественный транспорт также прекратить курсировать. Будет ограничено движение личного транспорта внутри области.

Объекты сферы услуг, кроме объектов продажи запчастей для сельскохозяйственной техники и АЗС, прекратят деятельность, как и все дошкольные детские организации. Кроме того, приостановится работа крупных торговых объектов, ярмарок, рынков продовольственных и непродовольственных товаров, автомобильных, вещевых, и других объектов с массовым скоплением людей. Объекты по реализации продуктов питания продолжат работать, но в сокращенном режиме - с 9:00 до 20:00.

Все виды организаций, кроме правоохранительных и специальных органов, медицинских учреждений, коммунальных служб и объектов жизнеобеспечения, либо приостановят деятельность, либо перейдут на дистанционный режим работы. Сотрудники организаций, имеющих возможность работать, смогут перемещаться только с предъявлением документов.

В области ограничат выход из дома, за исключением приобретения продовольствия, предметов первой необходимости, лекарственных средств и медицинских изделий. Также будет введен запрет на выход из дома лицам старше 65 лет, лица, не достигшие совершеннолетия смогут передвигаться только в сопровождении. Семейные мероприятия по месту жительства будут запрещены.

В Павлодарской области к этому моменту официально зарегистрировано 9 случаев коронавируса, один человек скончался, еще один выздоровел.