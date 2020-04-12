Еще 17 случаев COVID-19 подтверждены в Казахстане

В Казахстане днем в воскресенье подтверждено еще 17 случаев коронавируса: 10 в Акмолинской области, 5 в столице и 2 в Карагандинской области, сообщила пресс-служба Минздрава.

В Карагандинской области новые заболевшие - контактные с ранее выявленным зараженным, указывается в сообщении оперштаба. В нем неи нформации ни о возрасте заболевших, ни о городе в регионе, где зарегистрированы случаи, ни о том, с кем конкретно находились в контакте зараженные.

Таким образом, за воскресенье подтверждено 32 новых случая коронавируса. А общее число случаев с начала эпидемии выросло до 897, 10 человек скончались, 81 человек выздоровел.

Случаи коронавируса зарегистрированы во всех регионах Казахстана. Из них в столице – 238 случаев, в Алматы – 145 случаев, в Кызылординской области – 116 случаев, в Акмолинской области – 71 случай, в Карагандинской области - 65, в Атырауской области – 59 случаев, в Жамбылской области – 46, в Шымкент – 38, в Туркестанской области – 36, в Северо-Казахстанской области – 25, в Актюбинской и Алматинской областях – по 11 случаев, в Мангистауской области - 10 случаев, в Павлодарской области – 9 случаев, в Западно-Казахстанской - 8, в Восточно-Казахстанской - 6 случаев, в Костанайской области – 3.