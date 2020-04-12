Число случаев коронавируса в Казахстане превысило 900

В Казахстане вечером в воскресенье зарегистрировано еще 14 случаев коронавируса: 11 в столице, по одному - в Алматинской, Кызылординской и Павлодарской областях, сообщила пресс-служба Минздрава.

В Кызылординской области заболевшая - 21-летняя жительница села Бала би Шиелийского района, ранее контактировавшая с зараженным коронавирусом, сообщил оперштаб. Поселок Шиели и Шеилийский район - один из очагов распространения COVID-19 в Кызылординской области, здесь зарегистрировано 58 случаев заражения - половина из подтвержденных официально случаев в регионе.

В Алматинской области также госпитализирована 21-летняя пациентка - жительница Талгарского района, которая ранее контактировала с заболевшим коронавирусом, сообщил оперативный штаб.

За воскресенье к этому моменту в Казахстане подтверждено уже 46 новых случаев коронавируса.

Общее число случаев с начала эпидемии достигло 911, 10 человек скончались, 86 человек выздоровели.

Случаи коронавируса зарегистрированы во всех регионах Казахстана. Из них в столице – 249 случаев, в Алматы – 145 случаев, в Кызылординской области – 117 случаев, в Акмолинской области – 71 случай, в Карагандинской области - 65, в Атырауской области – 59 случаев, в Жамбылской области – 46, в Шымкент – 38, в Туркестанской области – 36, в Северо-Казахстанской области – 25, в Алматинской области - 12 случаев, в Актюбинской области – 11 случаев, в Мангистауской и Павлодарской областях - по 10 случаев, в Западно-Казахстанской - 8, в Восточно-Казахстанской - 6 случаев, в Костанайской области – 3.