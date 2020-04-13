В ОПЕК+ озвучили детали сделки по снижению добычи нефти

После июня добыча снизится до 7,7 млн баррелей в сутки
Квота стран ОПЕК+ в рамках сделки по снижению добычи нефти во втором полугодии 2020 года снизится до 7,7 млн баррелей в сутки, с 2021 года – до 5,8 млн баррелей в сутки, сообщает ТАСС со ссылкой на коммюнике по итогам внеочередной встречи министров. В мае-июне страны ОПЕК+ снизят добычу нефти на 9,7 млн баррелей в сутки.
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