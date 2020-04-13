В ОПЕК+ озвучили детали сделки по снижению добычи нефти

Квота стран ОПЕК+ в рамках сделки по снижению добычи нефти во втором полугодии 2020 года снизится до 7,7 млн баррелей в сутки, с 2021 года – до 5,8 млн баррелей в сутки, сообщает ТАСС со ссылкой на коммюнике по итогам внеочередной встречи министров. В мае-июне страны ОПЕК+ снизят добычу нефти на 9,7 млн баррелей в сутки.

Квота ОПЕК+ с 1 июля по 31 декабря 2020 года снизится до 7,7 млн баррелей в сутки, с 1 января 2021 года страны должны будут снизить добычу нефти на 5,8 млн баррелей в сутки на 16-месячный срок, до 30 апреля 2022 года. Базовыми уровнем, от которого должна снижаться добыча нефти для России и Саудовской Аравии, установлена отметка в 11 млн баррелей в сутки. Для других стран за базовый уровень принята добыча в октябре 2018 года.

Необходимость продления сделки будет рассмотрена ОПЕК+ в декабре 2021 года.

В воскресенье страны ОПЕК+ заключили соглашение по сокращению добычи после длительных переговоров. На экстренном заседании они согласовали сокращение добычи всеми 23 странами. Общее снижение составит 9,7 млн баррелей, а не ранее запланированные 10 млн баррелей в сутки, так как Мексика не изменила свою позицию и не согласилась на квоту в 400 тыс. баррелей.