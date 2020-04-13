Правозащитницу Айгуль Шакибаеву вызвали в полицию

Правозащитница Айгуль Шакибаева, занимающаяся правами детей с синдромом Дауна и заключенных, сообщила Vласти, что ее вызвали в департамент полиции (ДП) города. Причина — ее пост в Facebook от 8 апреля, в котором она, обратившись к городской полиции, просила разъяснить причины задержания автомобилиста, свидетельницей которого стала.

«Сегодня в 11.50 в г. Алматы, - написала Шакибаева 8 апреля, - в районе перекрестка Абая -Алтынсарина была свидетелем жёсткого обращения правоохранительных органов (полиции) к водителю автомашины белого цвета марки ВАЗ (предположительно). Две полицейские машины заблокировали проезд автомашины, полицейские выскочили из своих авто ,подбежали к водителю и начали избивать руками, пинать ногами. Свидетелями происходящего стали водители авто, следовавшие рядом и пешеходы».

Позже ей позвонила официальный представитель пресс-службы департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек. «10 мин.назад на личный сотовый телефон позвонила руководитель руководитель пресс-службы Салтанат Азирбек с требованием опровергнуть, удалить пост, поскольку у меня нет фото и видео. Либо как представитель власти меня предупредили, что меня привлекут к ответственности за распространение ложной информации в режиме ЧС», - написала Шакибаева позже в тот же день.

Сегодня ей позвонил другой сотрудник ДП, который попросил ее приехать к ним и написать объяснительную.

«Он настаивает на моем присутствии там (в ДП - V) Я отказалась, потому что мне не на кого оставить ребенка. Он настаивал, потом спрашивал, где я живу. Он сказал, что приедет в течение дня», - сообщила Шакибаева корреспонденту Vласти.

8 апреля ДП распространил пресс-релиз: «Полиция Алматы: вооруженный мужчина переехал ногу полицейскому и пытался скрыться. Преступление имело место сегодня, 08.04.2020 года, в Ауэзовском районе Алматы. Водитель автомашины марки «Субару», следуя по улице Саина в южном направлении, на заградительном посту, установленном в рамках карантинных мероприятий, не подчинился законным требованиям сотрудников полиции и, скрываясь, переехал ногу одному из них».

«В результате погони путь злоумышленнику был блокирован на пересечении проспекта Абая и улицы Алтынсарина. Гражданин А., 1983 года рождения, был задержан. Следственно-оперативная группа в ходе досмотра автомашины задержанного обнаружила оружие, принадлежность и происхождение которого будет установлена в ходе досудебного расследования, начавшегося по признакам преступления, предусмотренного ст.379 УК РК. Кроме того, у гр.А. при себе был найден нож. Мужчина явно был не в себе. Он постоянно твердил, что окружающие считают его «психом». По крайней мере, так он сам утверждает. Мужчина привлечен к уголовной ответственности», - добавила официальный представитель Департамента полиции города Алматы подполковник полиции Салтанат Азирбек.