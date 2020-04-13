В Алматы выявлено еще 99 заболевших коронавирусом

Вечером в понедельник Минздрав подтвердил 112 новых случаев коронавируса – это крупнейший разовый прирост с начала эпидемии, начавшейся ровно месяц назад.

По данным пресс-службы Минздрава, 99 новых заболевших выявлено в Алматы (в целом за день в городе - 106 новых случаев). Число случаев коронавируса в городе выросло до 271 – по количеству заболевших крупнейший город Казахстана обошел столицу.

Ни Минздрав, ни управление общественного здравоохранения пока не дали подробной информации о новых заболевших. На выходных в городе коронавирус был подтвержден у 37 медиков городской клинической больницы и у нескольких медиков детской инфекционной больницы.

По три новых случая подтверждены в столице и Атырауской области, по два – в Акмолинской и Западно-Казахстанской областях, по одному – в Карагандинской, Алматинской и Туркестанской областях.

В целом за день в стране подтверждено 140 новых случаев коронавируса - это новый рекордный количественный прирост (предыдущий был установлен вчера, когда в стране было зарегистрировано 86 новых заболевших). В процентном отношении рост составил 15% - в последний раз близкий к этому показатель был зафиксирован ровно неделю назад - 6 апреля (рост на 13%, 78 новых случаев за тот день).

В понедельник в Минздраве заявили, что ждут пика заболеваемости в конце апреля или мае.

Всего в Казахстане к этому моменту подтвержден 1 091 случай коронавируса, 12 человек скончались, 138 человек выздоровели.