В Бразилии официальная статистика по заболеваемости COVID-19 занижена в 12 раз

В Бразилии зарегистрировано в 12 раз больше случаев заболевания новым коронавирусом, чем официально сообщается правительством, сообщает Reuters со ссылкой на исследование консорциума бразильских университетов и институтов – Центра операций и разведки в сфере здравоохранения. При этом в стране проводится слишком мало тестов, а результаты тестирования приходится ждать очень долго.

Исследователи изучили соотношение случаев смерти до 10 апреля и сравнили его с данными об ожидаемой смертности от Всемирной организации здравоохранения. Показатель смертности в Бразилии намного выше, чем ожидалось, и указывает на то, что случаев заражения коронавирусом намного больше, чем в официальной статистике. При этом, по оценкам исследования, официально регистрируется только 8% случаев.

Указывается, что правительство сосредоточилось на проверке только серьезных случаев, а не на всех подозреваемых, при этом центр и медицинские работники также жаловались на длительное время ожидания, чтобы получить результаты анализов.

Министр здравоохранения Луис Энрике Мандетта заявил, что в Бразилии трудно расширить охват тестированием из-за большой территории страны, но признает, что тестирование необходимо улучшить.

Официально в Бразилии число смертей от коронавируса в понедельник возросло до 1328, а количество подтвержденных случаев составило 23 430, согласно данным министерства здравоохранения. По данным министерств, по состоянию на прошлый четверг было около 127 тыс. случаев с подозрением на COVID-19, а проведено было всего 63 тыс. тестов. В понедельник в Минздраве страны заявили, что более 93 тыс. тестов все еще обрабатываются.

С начала года число госпитализаций с тяжелыми респираторными симптомами было более чем в три раза выше, чем обычно для времени года, но только 12% из них были подтверждены как COVID-19.

«Высокая степень недостаточного уведомления может создать ложное представление о борьбе с болезнью и, следовательно, может привести к снижению мер по сдерживанию», - подчеркивают исследователи.

В настоящее время исследователи прогнозируют, что к 20 апреля число случаев коронавируса вырастет до 25 164 в наиболее оптимистичном сценарии и 60 413 в наиболее пессимистичном.