Биртанов призвал врачей не обращать внимания на критиков и псевдоэкспертов

Несмотря на сложности, страх и эмоциональную истощенность казахстанские медики продолжают делать свою работу и именно они являются настоящими героями, написал во вторник в своем Facebook министр здравоохранения Елжан Биртанов. Он призвал врачей не обращать внимания на разговоры вокруг и продолжать спасать жизни людей.

«Я хочу обратиться ко всем своим коллегам: к медикам всех уровней, врачам, медсестрам, санитаркам, к руководителям медицинских организаций, к сотрудникам санитарной службы, к сотрудникам университетов и научных центров - тем, кто сейчас работает круглосуточно, без выходных практически с января месяца. Я знаю, многие из вас нереально устали, эмоционально истощены и выгорают. Многие не могут просто пойти домой и обнять своих детей. Многим страшно, некоторым обидно. Есть немало и заразившихся», - написал Биртанов, подчеркнув, что несмотря на все это, врачи каждый день встают, идут работать, лечить и спасать жизни людей.

«Вы спасаете людей не за деньги, не за славу, вы спасаете их потому что работа такая, потому что - никак по другому. Я горжусь вами!», - заявил глава Минздрава.

Он также отметил, что гордится гражданами страны, которые поддерживают медиков не словами, а делом: разносят еду и лекарства пожилым, шьют маски, оплачивают самолеты с необходимыми грузами, дают домашние концерты, да и просто сидят дома на карантине.

«К сожалению, сейчас появилось и много псевдоэкспертов, скучающих на карантине «специалистов» и диванных критиков. Они заливают эфир соцсетей и новостные ленты «мусорной» информацией, непонятными оценками, нелепыми прогнозами и глупыми рекомендациями. Прошу вас набраться терпения, относиться ко всему этому снисходительно, профессионально. Не берите близко к сердцу», - попросил министр.

Глава Минздрава признал, что сейчас наступили самые сложные дни, когда от медиков требуется выдержка и четкие профессиональные действия.

«Сейчас не время для старых обид и разборок. Все это мы решим потом, когда эпидемия отступит, мы сделаем все возможное для этого. Пройдет время, пройдет эпидемия. Об этом напишут книги, снимут фильмы. Многое забудется. Но Вы сами будете знать, что именно именно ВЫ были там, в больницах, днем и ночью, дни и недели. Вы - настоящие герои. Я верю, мы победим этот вирус. Его победит наш с вами профессионализм, наша наука и наша дисциплина!», - написал Биртанов, попросив врачей беречь себя.

Более 300 медиков в Казахстане заражены коронавирусом, более половины из всех заболевших медицинских работников выявлены в Алматы в последние четыре дня.

Всего в Казахстане подтверждено 1 179 случаев коронавируса, 14 человек скончалось, 142 выздоровели.