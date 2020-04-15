Ранее вспышка COVID-19 произошла в доме престарелых в Акмолинской области
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В столице коронавирус выявили у 7 сотрудников дома социального обслуживания
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В столице коронавирус обнаружили у семи сотрудников дома престарелых, сообщил акимат города.

Из числа новых заболевших, выявленных 15 апреля, семь – это работники КГУ Центр социального обслуживания «Шарапат». «В настоящий момент все работники и постояльцы сдали дополнительные анализы на наличие инфекции», - говорится в сообщении.

«В учреждении усилены саннормы, проведены работы по дезинфекции», - добавили в акимате.

В апреле вспышка коронавируса произошла в другом доме престарелых – центре социального обслуживания «Шапагат» Целиноградского района Акмолинской области. Здесь заразились более 30 постояльцев центра, а также один сотрудник, два пожилых пациента скончались.

В управлении здравоохранения Акмолинской области до сих пор не сообщили результаты расследования о том, каким образом произошло заражение в центре.

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