В столице коронавирус выявили у 7 сотрудников дома социального обслуживания

Ранее вспышка COVID-19 произошла в доме престарелых в Акмолинской области
В столице коронавирус обнаружили у семи сотрудников дома престарелых, сообщил акимат города.
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