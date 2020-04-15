218 медицинских работников заразились COVID-19 в Алматы

В Алматы положительный результат на коронавирусную инфекцию показали анализы 218 медицинских работников, из них 182 работали в Центральной городской клинической больнице, сообщил руководитель управления общественного здоровья Тлеухан Абилдаев. Ведется эпидемиологическое расследование, а Центральная городская больница закрыта на дезобработку.

«У всех пациентов, находящихся на госпитализации и лечении в ЦГКБ, а их число 216, взяты анализы на коронавирусную инфекцию. Из них у 18 пациентов выявили положительный результат. Общая цифра медицинских работников с COVID-19 составляет 218 человек. Из них 182 работника ЦГКБ, 30 сотрудников детской городской центральной клинической больницы, 2 сотрудника станции скорой медицинской помощи, 1 сотрудник городской клинической больницы №1, по 1 сотруднику поликлиник №11, №33 и №12. Среди медицинских работников до завершения вчерашнего дня было двое тяжелых, сегодня отмечается улучшение их состояния, они переведены в категорию средней тяжести. На сегодня в стационарах находится 25 наших коллег (в состоянии – V) средней степени тяжести, все остальные находятся в удовлетворительном состоянии», - рассказал он.

Абилдаев сообщил, что проводится расследование со стороны департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг: «Окончательное заключение нам еще не дано, сейчас проводится независимая экспертиза ситуации, которая складывается вокруг данной клиники, представители ККБТУ приехали в Алматы, по завершении данной экспертизы будут приняты дополнительные меры для недопущения соответственно влияния тех или иных ответственных лиц данной клиники.Для своего статуса, как стационар, принимающий в основном экстренных больных, данная клиника была обеспечена всеми средств индивидуальной защиты. Но среди больных, которые страдают бессимптомными формами COVID-19, возможно, были случаи, когда они могли заразить именно медиков данной клиники».

На данный момент в Алматы зарегистрировано 370 подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 6 детей и 3 беременные женщины. На лечении в стационарах находятся 311 человек. Зарегистрировано 2 летальных случая, 58 человек выписаны. Состояние 253 инфицированных оценивается как удовлетворительное, у 55 - средней тяжести, у 3 пациентов - тяжелое.