22 больных коронавирусом в Казахстане находятся на ИВЛ, масочной вентиляции легких и кислородной поддержке

На сегодняшний 9 больных коронавирусом находятся на аппарате искусственной вентиляции легких, 6 – на масочной вентиляции и еще 7 – на кислородной поддержке, сообщила в среду в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций вице-министр здравоохранения Лязат Актаева.

По ее информации, продолжают лечение в инфекционных стационарах 1034 пациента, у 21 состояние расценивается как тяжелой степени тяжести, у 169 – средней степени тяжести и 1 пациент с коронавируной инфекцией находится на аппарате экспокорпоральной мембранной оксигенации - это аппаратное насыщение крови кислородом.

«Из тяжелых пациентов на аппарате ИВЛ находятся 9 пациентов, масочной вентиляции легких – 6, и на самостоятельном дыхании, но на кислородной поддержке находится 7 пациентов», - пояснила вице-министр, отметив, что в результате проводимых лечебных мероприятий 5 пациентов переведены с аппарата ИВЛ на самостоятельное дыхание и 18 пациентов, с улучшением состояния, переведены из реанимации в профильные отделения.

Актаева напомнила, что приказом министра здравоохранения создан на базе многопрофильного медицинского центра столицы Республиканский центр интенсивной терапии экстрокорпоральной мембранной оксигенации, где работают сотрудники национального научного кардиохирургического центра.

«На сегодня оказана помощь двум пациентам, один переведен из Караганды. Пациент 1958 года рождения, получал лечение в инфекционной больнице города Караганды с коронавирусной инфекции, двусторонней субтотальной пневмонией, находился на ИВЛ за счет тяжелой дыхательной недостаточности, и 14 апреля, в связи с прогрессивным ухудшением состояния по линии санавицаии был доставлен в Республиканский центр интенсивной терапии, ему имплантирована экстрокорпоральное мембранная оксигенация. На сегодняшний день состояние стабильно тяжелое», - проинформировала вице-министр.

Также приказом министра здравоохранения в 11 регионах страны по аналогии создаются региональные центры интенсивной терапии для оказания медпомощи наиболее тяжелым пациентам.