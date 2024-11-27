В Казахстане ужесточают уголовную ответственность за производство и распространение наркотиков

Депутаты мажилиса в среду во втором чтении приняли закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров». В частности, ужесточена ответственность для должностных лиц, использующих служебное положение для изготовления, производства или сбыта наркотиков.

«В целях усиления ответственности за распространение наркотиков статья 301 УК РК дополнена дополнительной санкцией в виде конфискации имущества, а также предусмотрена уголовная ответственность за незаконный оборот сильнодействующих веществ, нарушение правил обращения с ними, а также их хищение», - сказал депутат Дмитрий Колода.

Кроме того, по его словам, приняты поправки, предусматривающие ответственность за незаконный оборот прекурсоров, а также ответственность за нарушение правил обращения с ними. В частности, введены дополнительные квалифицирующие признаки, в том числе касающиеся инструментов, оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для производства и изготовления наркотических средств, психотропных веществ.

Также депутаты внесли изменения в Кодекс О здоровье народа и системе здравоохранения, касающиеся лиц, которые прошли принудительное лечение.

«Такие лица после выписки из клиники подлежат учету и будут обязаны проходить в ней поддерживающее лечение», - пояснил Колода.

Депутаты приняли поправки о разграничении ответственности между производством наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и их сбытом.

«Предлагается незаконное изготовление, переработку, производство в целях сбыта наркотических средств выделить в отдельную новую статью 297-1 УК РК, за которые предусмотрена ответственность в виде лишения свободы от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества», - рассказал Колода.

Он уточнил, что за незаконные изготовление, переработку, производство в целях сбыта, совершенные должностным лицом с использованием служебного положения, предлагается ужесточить ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы, с конфискацией имущества.

Вместе с тем приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта, пересылку либо сбыт наркотических средств депутаты предложили оставить в статье 297 УК РК, где «наказание остается также жестким, но будет варьироваться в зависимости от квалифицирующих признаков». По информации депутата, максимальное наказание будет до 20 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В заключении профильного комитета мажилиса отмечается, что за приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта, пересылку либо сбыт наркотических средств в статье 297 УК РК предусмотрена уголовная ответственность от 5 до 8 лет лишения свободы (ранее было от 5 до 10 лет). За те же деяния, совершенные в крупном размере, предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 6 до 10 лет (ранее было от 6 до 12 лет). При этом, если эти преступления совершены должностным лицом с использованием служебного положения, предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком от 15 до 20 лет (ранее было от 10 до 15 лет).