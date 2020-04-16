До 1331 увеличилось число случаев коронавируса в Казахстане

13 новых случаев зарегистрировано в Алматы, по 5 случаев – в столице и Западно-Казахстанской области, 4 случая – в Кызылординской области, 3 – в Шымкенте, по 2 случая – в Карагандинской и Павлодарской областях, по одному новому случаю – в Актюбинской и Мангистауской областях.

Таким образом, число случаев в Алматы выросло до 393, в столице – до 302, в Кызылординской области общее число случаев составляет 131, в Карагандинской области – 84, в Шымкенте – 43, в Западно-Казахстанской – 25, в Актюбинской области – 14, в Павлодарской области – 13, в Мангистауской – 8.

Общее число заразившихся коронавирусом в стране достигло 1331.

По сообщению оперштаба, в Карагандинской области заболели двое жителей Темиртау - 47-летняя женщина и 10-летний ребенок. Они из числа близких контактов с ранее зараженным. В Мангистауской области заразилась 18-летняя девушка, она была госпитализирована в карантинный стационар в связи с контактом с ранее заболевшим коронавирусной инфекцией. COVID-19 выявлен у жителей Павлодара 1994 и 1958 года рождения. Ранее они были госпитализированы в карантинный стационар как контактировавшие с пациенткой с подтвержденной коронавирусной инфекцией. В Кызылординской области заболели две женщины старше 40 лет и двое мужчин в возрасте 24 и 54 лет. Они также являются контактными с ранее инфицированным.

Вчера в Казахстане скончались от коронавируса 2 пациента – в Костанайской области и в Шымкенте. Общее число умерших достигло 16-ти. Выздоровели в стране 240 человек.

Накануне на брифинге вице-министр здравоохранения Лязат Актаева заявила, что Казахстан выходит на пик заболеваемости по коронавирусу.

«Уровень заболеваемости составляет сейчас 7 на 100 тысяч населения», - сказала она.

В этой связи, считает она, необходимо начать массовое тестирование. С 10 апреля проводится тестирование, «особенно тех, кто задействован в жизнеобеспечении населенных пунктов и имеет больший риск к заражению». Уже проведено более 70 тыс. тестов, что в среднем составляет 80 тестов на одного выявленного пациента с коронавирусной инфекцией.