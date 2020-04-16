Это первая подобная операция в этом году
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ДНР и Украина обменялись пленными
Фото Офис президента

Информагентство ТАСС сообщило, что утром 16 апреля произошел первый в 2020 году обмен удерживаемыми в результате конфликта в Донбассе лицами между Донецкой народной республикой (ДНР) и Украиной.

Обмен пленными прошел под Горловкой в районе КПП «Майорск». За процессом наблюдали сотрудники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и представительства ДНР в СЦКК. Сообщатся, что процесс прошел спокойно. Из-за пандемии коронавирусной инфекции все — и сотрудники силовых ведомств, и пленные были в защитных масках. Lве недели освобожденные проведут в карантине.

«Новости Донбасса» сообщают, что формула обмена — «11 на 9», поскольку один человек отказался от обмена. Второй этап обмена между Украиной и ЛНР пройдет в районе КПВВ «Станица Луганская».

В Офисе президента уточнили, что в общей сложности Украина возвращает 19 своих граждан, которые находились в неволе на временно оккупированных территориях. А на подконтрольную «ДНР» территорию были переданы 10 человек

Первый обмен пленными произошел 25 июня 2014 года.

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