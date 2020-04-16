Активистка правозащитной инициативы Qaharman сообщила, что они получили госрегистрацию

«Друзья, мы рады сообщить вам, что Правозащитная инициатива Qaharman, официально зарегистрирована в РК и обрела статус Общественного фонда “Фонд защиты прав человека “Qaharman Human Rights Initiative”. Для нашей команды это огромный шаг, так как за это время мы проделали огромную работу, наши представители поднимали вопросы по правам граждан Казахстана в ЕС, ПАСЕ, ОБСЕ, ООН, добиваются свободы политическим заключенным и соблюдения базовых прав в Казахстане! Стоит отметить, что регистрация не далась нам легко, у нас возникали множественные трудности и препятствия, но благодаря усердию мы добились результата. Мы понимаем, что активность волонтеров и всех кто нас поддерживает, дала огромный результат, поэтому мы в конце концов смогли добиться этой регистрации!»,

О создании движения было объявлено в июле прошлого года, на волне повышения политической активности в стране, связанной, помимо прочего, с переименованием столицы и президентскими выборами.

Тогда инициаторы создания Qaharman говорили, что главными приоритетами движения будут свобода слова, свобода мирных собраний, право на участие в политической жизни страны и право на справедливые открытые суды.