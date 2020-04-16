До 18 выросло число подтвержденных случаев коронавируса в столичном доме престарелых

Обследование сотрудников продолжается
Тамара Вааль, Vласть
В столичном центре социального обеспечения «Шарапат» выявлено 18 случаев заражения коронавирусной инфекцией, диагностика всех сотрудников продолжается, заявила в четверг в ходе брифинга руководитель управления общественного здравоохранения города Сауле Кисикова.
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