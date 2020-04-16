Обследование сотрудников продолжается
До 18 выросло число подтвержденных случаев коронавируса в столичном доме престарелых
Фото Дулата Есназара

Тамара Вааль, Vласть

В столичном центре социального обеспечения «Шарапат» выявлено 18 случаев заражения коронавирусной инфекцией, диагностика всех сотрудников продолжается, заявила в четверг в ходе брифинга руководитель управления общественного здравоохранения города Сауле Кисикова.

«Согласно постановления главного государственного санитарного врача, в столице проводится работа по обследованию подопечных и сотрудников медико-социальных учреждений. Таким образом, обследовано в центре социального обеспечения «Шарапат» 380 человек, из них 306 постояльцев, 74 – сотрудника. И было выявлено 18 случаев коронавирусной инфекции», - сообщила Кисикова.

Она также подчеркнула, что у всех постояльцев взяты анализы, а оставшиеся сотрудники будут дообследованы.

Накануне у семи сотрудников дома престарелых «Шарапат» обнаружили коронавирусную инфекцию. А в апреле вспышка COVID-19 произошла в другом доме престарелых – центре социального обслуживания «Шапагат» Целиноградского района Акмолинской области. Здесь заразились более 30 постояльцев центра, а также один сотрудник, два пожилых пациента скончались. Накануне вице-министр здравоохранения Ляззат Актаева сообщила, что в результате эпидемиологического расследования установлено, что заражение в центре началось с сотрудницы учреждения.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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