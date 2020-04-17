Полеты самолетов МИГ-31 приостановлены в Казахстане

«Министром обороны назначена комиссия по расследованию данного авиационного происшествия, она уже приступила к работе. Мы с командующих ВВС РК вчера после инцидента были на месте крушения. Полеты на сегодняшний день самолетов МИГ-31 приостановлены до выяснения причин аварии. Также после проведения подведения итогов комиссии и проведения профилактических мероприятий, полеты самолетов МИГ-31 будут возобновлены», - сообщил Орманбетов.

По его заверениям, для объективности и установления истинных причин аварии к расследованию будут также привлечены представители предприятия разработчика данного самолета, изготовители и капремонта самого этого самолета. При этом, напомнил главнокомандующий Сил воздушной обороны, инциденты с данным типом самолетов происходили в Казахстане и ранее. Однако данный самолет был исправен.

«Летательный аппарат был исправен, на нем были выполнены все установленные виды и формы технического обслуживания в соответствии с регламентом техобслуживания данного типа самолета. Перед каждым вылетом боевых самолетов они проходят определенную подготовку специалистами. Ну и также члены экипажа проходят не только подготовку, но и медконтроль у медиков, и у психолога, которые обязательны для каждого летчика.

Что касается самолета, несмотря на то, что данный МИГ-31 был выпущен в марте 1991 года, авиационным заводом «Сокол» в Нижнем Новгороде Российской Федерации, на момент аварии находился в эксплуатации 29 лет, назначенный ресурс самого самолета – 30 лет. То есть, он истекает в 2021 году», - объяснил Орманбетов.

Кроме того, 19 ноября 2013 года данный самолет прошел плановый капитальный ремонт на 51-м авиаремонтном заводе в городе Ржевск в Российской Федерации. После ремонта самолету был установлен срок службы 8 лет, который истекает в следующем году.

«Таким образом, запас назначенного и межремонтного срока службы позволял этому самолету еще осуществлять эксплуатацию до назначенного срока», - заключил он.