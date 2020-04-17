До 25 выросло количество заболевших коронавирусом в доме престарелых столицы

Количество зараженных коронавирусной инфекцией в столичном центре социального обслуживания «Шарапат» возросло до 25 человек, сообщила в пятницу в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций главный государственный санитарный врач страны Айжан Есмагамбетова.

«На сегодня в рамках тестирования у нас зарегистрирована заболеваемость в двух домах престарелых - это в Акмолинской области и в городе Нур-Султан. Последние случае были зарегистрированы в столице, они связаны с проведением профилактического тестирования в рамках выявления заболеваемости в закрытых учреждениях», - рассказала Есмагамбетова.

Она напомнила, что в доме престарелых проживают 308 постояльцев, а также 189 медработников.

«Среди постояльцев выявлено 15 случаев, среди медработников - 10», - проинформировала главный государственный санитарный врач, заверив, что все противоэпидемиологические мероприятия в очагах заражения проведены.

«В силу того, что контингент этих закрытых учреждений имеет свои сопутствующие заболевания, то они всегда находятся под медицинским наблюдением. В данном случае, усиленном», - заключила Ешмагамбетова.