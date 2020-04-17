Токаев подписал поправки в документы ОДКБ

Касым-Жомарт Токаев подписал законы «О ратификации Второго протокола о внесении изменений в Договор о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года», «О ратификации Второго протокола о внесении изменений в соглашение о правовом статусе Организации Договора о коллективной безопасности от 7 октября 2002 года», «О ратификации Второго протокола о внесении изменений в Устав Организации Договора о коллективной безопасности от 7 октября 2002 года» и «О ратификации Третьего протокола о внесении изменений в Устав Организации Договора о коллективной безопасности от 7 октября 2002 года», сообщается на сайте Акорды.

Изменений в Договор о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года позволяют войти в состав Совета коллективной безопасности главе правительства государства-члена, наделенного полномочиями принимать решения по вопросам, входящим в компетенцию Совета коллективной безопасности. Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеубеди пояснял, что «это обусловлено переходом Армении на парламентскую форму правления и передачей в стране основных полномочий президента в сфере внешней политики и обороны правительству и премьер-министру».

Поправки в устав ОДКБ от 7 октября 2002 года также позволяют войти в состав СКБ главе правительства государства-члена, наделенного полномочиями принимать решения по вопросам, входящим в компетенцию СКБ.

Изменения в устав Организации Договора о коллективной безопасности от 7 октября 2002 года направлены на учреждение института партнерства и усовершенствование норм, регулирующих статус наблюдателя при ОДКБ. Как отмечал Тлеуберди, государство или международная организация, отвечающая основным критериям, могут подать соответствующее обращение на имя генерального секретаря ОДКБ. Решение по нему принимается Советом коллективной безопасности ОДКБ.

Изменения в соглашение о правовом статусе Организации Договора о коллективной безопасности от 7 октября 2002 года нацелены на повышение социальной защищенности заместителей генерального секретаря Организации, путем предоставления им дипломатических привилегий и иммунитета в стране пребывания.