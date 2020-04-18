45 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Казахстане

11 новых случаев выявлено в Шымкенте, 9 – в Алматы, 6 – в Западно-Казахстанской области, по 4 новых случая зарегистрировано в Атырауской, Жамбылской областях и в столице, по 2 новых случая – в Актюбинской, Павлодарской и Карагандинской областях. 1 новый случай зарегистрирован в Туркестанской области.

По данным оперативного штаба, в Шымкенте заболевшие – это ранее госпитализированные в карантинный стационар в связи с контактом с инфицированным. В Западно-Казахстанской области одной из заболевших является 33-летняя жительница города Уральск, она также была госпитализирована ранее в карантинный стационар в связи с контактом с заболевшим. Остальные 5 граждан, у которых обнаружена коронавирусная инфекция, это жители области, работающие по вахтовому методу в Российской Федерации. В Карагандинской области заболели жители региона 18 и 52 лет, они являлись близко контактными ранее зараженного пациента и находились в карантинном стационаре. В Туркестанской области по результатам диагностического исследования диагноз был подтвержден у жителя Сарагачского района 1994 года рождения. Он является водителем грузового транспорта и 15 апреля прибыл из России. Был изолирован в стационарную клинику. Все лица, контактировавшие с зараженным, взяты под медицинское наблюдение. В Атырауской области заболевшие – мужчины 1980, 1990, 1990 и 1983 годов рождения, также из числа контактных, находились в карантинном стационаре.

К этому моменту в столице общее число подтвержденных случаев в Алматы составило 504, в столице – 350, в Карагандинской области – 89, в Атырауской области – 76 случаев, в Жамбылской области – 58 случаев, в Шымкенте – 57, в Актюбинской области – 25, в Павлодарской области – 17, в Западно-Казахстанской области – 39, в Туркестанской области – 57 случаев.